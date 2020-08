Via libera al dl Agosto, Conte: ‘Risorse per 100 miliardi’. Norme anti-Covid fino al 7/09 (Di sabato 8 agosto 2020) Consiglio dei ministri del 7 Agosto 2020: via libera al dl Agosto e alla riforma Csm. ROMA – E’ terminato dopo oltre due ore il Consiglio dei ministri del 7 Agosto 2020. Il Governo ha dato il via libera alla riforma del Csm e al dl Agosto, quest’ultimo salvo intese “tecniche”. Dl Agosto, la conferenza stampa del premier Conte Subito dopo il Consiglio dei ministri il premier Conte è intervenuto in conferenza stampa: “Vogliamo quindi a sostenere cittadini, imprese e lavoratori. Anche perché gli ultimi dati Istat conferma che la ripresa dei consumi c’è stata. Questo decreto è stato possibile anche dalla collaborazione del Parlamento. Sono convinto che queste ... Leggi su newsmondo

