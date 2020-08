Ultime Notizie Roma del 08-08-2020 ore 13:10 (Di sabato 8 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Ben ritrovati all’ascolto della redazione Gabriella Luigi studio il nuovo bilancio della John Hopkins University nel mondo le vittime del coronavirus hanno superato la soglia dei €720000 complessivo dei contatti ha oltrepassato 19300 mila casi finora sono guarite nel complesso oltre 11 milioni di persone gli Stati Uniti si avviano rapidamente verso la soglia dei 5 milioni di casi comprese le più di 160000 vittime per il presidente Donald Trump però la pandemia sta scomparendo dagli Stati Uniti in Italia risale la curva dei contagi 552 nella giornata di ieri 150 in più rispetto a giovedì il totale di quasi 250 mila casi le regioni più esposte in questo momento sono bene tu e Abruzzo nuovo focolaio a Vercelli in calo le vittime tre in unfronte delle 6 di ... Leggi su romadailynews

