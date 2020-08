Terrore per il pescatore: arriva l'orso bruno. Lui si salva così | VIDEO (Di sabato 8 agosto 2020) Momento di Terrore per un pescatore in Alaska che si è trovato a tu per tu con un temibile orso bruno. Lui ha reagito restando immobile, l'orso gli è girato intorno per quasi un minuto e poi si è diretto verso il suo vero obiettivo: il salmone che il pescatore aveva appena catturato con la sua canna da pesca... Ecco il VIDEO che ha fatto il giro del mondo... Leggi su iltempo

Capezzone : +++Supersintesi+++ Desecretazione o no, resta la sostanza: non c’è stata nessuna strategia né sanitaria né economic… - tempoweb : tutto è bene quel che finisce bene... #animali #orsobruno #alaska #video #8agosto - mayatatina : RT @Capezzone: +++Supersintesi+++ Desecretazione o no, resta la sostanza: non c’è stata nessuna strategia né sanitaria né economica da part… - chiamo_mai : RT @Alessia_ing: ricordatevi i malati non curati i moribondi lasciati soli ricordatevi gli intubati ammazzati ricordatevi il buio ricordate… - cdghietta : RT @mariasamsara01: @63_spinelli Io sono ancora traumatizzata. Per me e per mio figlio, che è stato malissimo. Io ho continuato a lavorare… -

Ultime Notizie dalla rete : Terrore per Patrimoniale: terrore per la tassa sui soldi nel conto corrente Tecnoandroid Terrore per il pescatore: arriva l'orso bruno. Lui si salva così | VIDEO

Momento di terrore per un pescatore in Alaska che si è trovato a tu per tu con un temibile orso bruno. Lui ha reagito restando immobile, l'orso gli è girato intorno per quasi un minuto e poi si è ...

“Solo Superman meglio di Dattoli al Riuniti di Foggia”, Emiliano fa il punto sulla sanità: “Nuova ondata Covid ci sarà”

“Qualcuno ha sostenuto l’idea che il direttore generale Dattoli verrà sostituito in futuro solo perché si è avviata la procedura per il suo rinnovo o per il rinnovo di questo incarico. È chiaro che io ...

Momento di terrore per un pescatore in Alaska che si è trovato a tu per tu con un temibile orso bruno. Lui ha reagito restando immobile, l'orso gli è girato intorno per quasi un minuto e poi si è ...“Qualcuno ha sostenuto l’idea che il direttore generale Dattoli verrà sostituito in futuro solo perché si è avviata la procedura per il suo rinnovo o per il rinnovo di questo incarico. È chiaro che io ...