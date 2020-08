Softball, la Poderi dal Nespoli in Toscana per consolidare la leadership del girone (Di sabato 8 agosto 2020) Seconda giornata del girone di ritorno la Poderi dal Nespoli sarà in trasferta sul campo della formazione della Sestese a Sesto Fiorentino. Le gare si giocheranno nel pomeriggio di sabato, in quanto l'... Leggi su forlitoday

news_forlicesen : Softball, la Poderi dal Nespoli in Toscana per consolidare la leadership del girone -