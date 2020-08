Robert Pattinson: “Non sono riuscito a nascondere a Christopher Nolan il provino per The Batman” (Di sabato 8 agosto 2020) Durante le riprese di Tenet l'attore Robert Pattinson ha cercato di nascondere a Christopher Nolan il provino per The Batman, ma non è ci è riuscito. Durante le riprese di Tenet l'attore Robert Pattinson ha cercato di nascondere a Christopher Nolan il provino per The Batman. Questo è quanto raccontato dal divo inglese in una recente intervista concessa all'Irish Times, dove ha svelato che Nolan ha capito tutto subito. Queste le parole di Pattinson: "È buffo perché Chris tiene nascoste molte cose che hanno a che fare con i suoi film, e a un certo io dovevo fare lo stesso con ciò che riguardava ... Leggi su movieplayer

