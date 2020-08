Real Madrid, Ramos: «Volevamo di più. Stagione strana» (Di sabato 8 agosto 2020) Sergio Ramos ha parlato dopo la sconfitta in Champions League contro il Manchester City: le dichiarazioni del capitano del Real Madrid Sergio Ramos, capitano del Real Madrid, ha commentato l’eliminazione dalla Champions League contro il Manchester City. «Finisce una Stagione atipica e strana, dura per tutti. Il sapore è agrodolce perché siamo il Real Madrid e siamo obbligati a vincere tutto. Bisogna dare importanza alla Liga, soprattutto in una Stagione tanto eccezionale, e alla Supercoppa, ma siamo tristi per l’eliminazione dalla Champions. Volevamo di più. Ora dobbiamo riposare per arrivare alla prossima Stagione al meglio. ... Leggi su calcionews24

