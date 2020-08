Raffica di nomine approvate dal Consiglio dei ministri. Nuovi presidenti Anac e Agcom (Di sabato 8 agosto 2020) La spartizione delle poltrone e degli incarichi da parte del Governo giallorosso continua, non si tralascia alcun settore. Anche per questo la coalizione va avanti, pur in mezzo a liti e contrasti sotto lo sguardo benevolo del Colle Leggi su firenzepost

FirenzePost : Raffica di nomine approvate dal Consiglio dei ministri. Nuovi presidenti Anac e Agcom - dance_tommy : RT @miagmarsuren: @myrtamerlino Non è affatto vero che stiamo facendo + deficit di tutti.E' il contrario.Basta guardare le nostre aste di t… - phildancefc : RT @miagmarsuren: @myrtamerlino Non è affatto vero che stiamo facendo + deficit di tutti.E' il contrario.Basta guardare le nostre aste di t… - lorenzhaus : RT @miagmarsuren: @myrtamerlino Non è affatto vero che stiamo facendo + deficit di tutti.E' il contrario.Basta guardare le nostre aste di t… - miagmarsuren : @myrtamerlino Non è affatto vero che stiamo facendo + deficit di tutti.E' il contrario.Basta guardare le nostre ast… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffica nomine La raffica di nomine in attesa di Siena casa LA NAZIONE La raffica di nomine in attesa di Siena casa

Nuove nomine per tre realtà vicine al Comune, alcune delle quali già ampiamente dibattute, che il sindaco Luigi De Mossi ha provveduto a comunicare in apertura del consiglio comunale di ieri. Fra tutt ...

Forestas, ombre su commissario e Dg: ecco le nomine con record di proroghe

Scaduta una nomina, eccone subito un’altra. In barba alla legge. Da un anno va avanti così in Forestas, l’agenzia regionale che gestisce il patrimonio boschivo sardo, cinquemila buste paga a tempo ind ...

Nuove nomine per tre realtà vicine al Comune, alcune delle quali già ampiamente dibattute, che il sindaco Luigi De Mossi ha provveduto a comunicare in apertura del consiglio comunale di ieri. Fra tutt ...Scaduta una nomina, eccone subito un’altra. In barba alla legge. Da un anno va avanti così in Forestas, l’agenzia regionale che gestisce il patrimonio boschivo sardo, cinquemila buste paga a tempo ind ...