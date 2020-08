Ottavi di Champions League come vedere Barcellona – Napoli in tv e in streaming anche in chiaro su Canale 5 (Di sabato 8 agosto 2020) Ottavi Champions League in tv, in streaming e in chiaro le partite di Juventus e Napoli, come vedere gli incontri In questa folle estate post lockdown con il campionato di Serie A appena concluso, è di scena anche la Champions League che prima conclude il giro di Ottavi con le partite di ritorno ancora da giocare come Juventus – Lione con la Juventus che deve ribaltare la sconfitta dell’andata e Barcellona – Napoli con la squadra di Gattuso che tenterà di guadagnare il passaggio del turno dopo l’1-1 dell’andata. Il tutto per arrivare alle Final Eight in Portogallo, gare a turno unico in cui ... Leggi su dituttounpop

