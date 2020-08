Lavori urgenti in Cilento: dodici comuni restano a secco per 12 ore (Di sabato 8 agosto 2020) dodici comuni del Cilento a secco, martedì 11 agosto: come comunica la Consac, sono stati programmati degli urgenti Lavori di manutenzione. Sospensione idrica, dunque, dalle ore 11 e fino alle 23. La ... Leggi su salernotoday

Ultime Notizie dalla rete : Lavori urgenti Lavori urgenti in Cilento: dodici comuni restano a secco per 12 ore SalernoToday Consiglio, Zullino e Acito litigano sulla Merra. Il leghista: «Lavori contro la maggioranza»

POTENZA – Trasporto pubblico tra pormesse e polemica politica. «Con il Cotrab continua la trattativa iniziata a marzo per quanto riguarda le condizioni economiche ed è già stata inviata ufficialmente ...

Gramaglia: “Serve un intervento urgente di pulizia delle caditoie”

“Un urgente intervento di pulizia delle caditoie, che sono i più importanti elementi di raccolta delle acque piovane”. È quanto chiede il consigliere comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, rivolgend ...

