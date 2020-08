La mamma sparita con il figlio. Adesso spunta pure un video (Di sabato 8 agosto 2020) Valentina Dardari L’avvistamento è avvenuto ai Giardini-Naxos. Una donna con un bambino ha chiesto aiuto al presidio medico Proseguono senza sosta le ricerche per ritrovare madre e figlio scomparsi nel nulla la mattina di lunedì 3 agosto. Ancora nulla però, nonostante gli uomini, i cani molecolari e i droni impegnati a scandagliare la zona. Scandagliati anche i due laghi. Di Viviana e Gioele non si hanno avute più notizie dal giorno della scomparsa, avvenuta in seguito a un lieve incidente d'auto contro un camioncino. Nel pomeriggio di mercoledì scorso una donna con un bambino era stata avvistata ai Giardini-Naxos. spunta un video Come riportato da Il Giorno, qui aveva chiesto l’aiuto della guardia medica perché il figlio aveva la febbre. La dottoressa di ... Leggi su ilgiornale

