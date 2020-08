In Mongolia due persone sono morte di peste bubbonica: villaggio in lockdown (Di sabato 8 agosto 2020) Non solo coronavirus, allarme anche per la peste bubbonica. Una città della regione autonoma cinese della Mongolia interna ha innalzato il livello di allerta per la peste bubbonica, dopo la morte di un paziente nella giornata di ieri. L’uomo è stato ricoverato il 6 agosto scorso in un ospedale di Baotou ed è morto per il collasso degli organi interni, secondo quanto riferisce l’agenzia Xinhua. Il villaggio di Suji Xincun, dove viveva la vittima, è stato posto in isolamento. Finora i test eseguiti su tutti gli abitanti del villaggio sono risultati negativi. LEGGI ANCHE –> Il primo caso dopo 26 anni negli Stati Uniti Il grado di allerta sulla malattia nota come la ... Leggi su giornalettismo

