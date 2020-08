In dirittura d’arrivo WhatsApp per iPad? Solo con un’altra grande novità (Di sabato 8 agosto 2020) Ma quando arriverà WhatsApp per iPad nella sua applicazione ottimizzata e ufficiale? L'attesa per lo strumento è oramai storica ma questo tarda a giungere sui tablet di Apple, ormai da troppo tempo. A dire la verità, nella primavera del 2019 la novità sembrava pronta a sbarcare proprio sui dispositivi di Cupertino ma nel frattempo nulla è accaduto. Qualcosa si muove ora? Non proprio: piuttosto abbiamo un'indicazione esatta del momento in cui il nuovo strumento dovrebbe fare la sua comparsa. Le nuove indicazioni per WhatsApp provengono dal solito ben informato WABetaInfo. Quest'ultimo non può fare a meno di ricordare che il precedente annuncio sull'implementazione dello strumento risale oramai a 16 mesi fa. La novità odierna è la seguente: la versione dell'app di messaggistica ... Leggi su optimagazine

sportli26181512 : David Silva alla #Lazio, lunedì la firma: La trattativa per l’asso spagnolo in uscita dal Manchester City è in diri… - wordweb81 : In dirittura d'arrivo #WhatsApp per #iPad? Solo con un’altra grande novità - ManuFilippone95 : RT @gialinaccio: #Torreira all'ultima curva! In dirittura d'arrivo, quando ormai si pensava fosse una questione fra #Baka e #Florentino. C… - Giacomobacci2 : RT @gialinaccio: #Torreira all'ultima curva! In dirittura d'arrivo, quando ormai si pensava fosse una questione fra #Baka e #Florentino. C… - Claudio69_ : RT @gialinaccio: #Torreira all'ultima curva! In dirittura d'arrivo, quando ormai si pensava fosse una questione fra #Baka e #Florentino. C… -

Ultime Notizie dalla rete : dirittura d’arrivo Bonus bici e monopattini elettrici: 500 euro di incentivo per l'acquisto Corriere della Sera