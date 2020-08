Il trasporto merci va rivisto: ci sono valide alternative ai Tir. Le ferrovie per esempio (Di sabato 8 agosto 2020) di Paolo Rossi Questa mattina un’ennesima sequenza di blocchi autostradali coinvolgenti mezzi pensanti. La viabilità alternativa, pur essendo in periodo di ferie estive, non riceve il carico di traffico proveniente dall’autostrada e lunghe code inesorabilmente si formano quasi bloccando intere province. Le statistiche non aiutano: il numero di morti è in calo, la sicurezza dei veicoli aumenta e anche gli incidenti tendono a diminuire lasciando supporre una situazione in miglioramento, tuttavia l’esperienza di chiunque frequenti le autostrade italiche è disarmante: la probabilità di trovarsi coinvolto in un blocco per incidente con rilevanti perdite di tempo è assai elevata. Il governo deve presentare un piano per utilizzare gli ingenti fondi europei che il primo ministro ha ottenuto in quell’estenuante negoziazione: il tema non ... Leggi su ilfattoquotidiano

massimobitonci : #decretoagosto mentre il Governo parla di politiche per aumentare i CONSUMI INTERNI, di nascosto studia come aumen… - zazoomblog : Il trasporto merci va rivisto: ci sono valide alternative ai Tir. Le ferrovie per esempio - #trasporto #merci… - Noovyis : (Il trasporto merci va rivisto: ci sono valide alternative ai Tir. Le ferrovie per esempio) Playhitmusic - - ilfattoblog : Il trasporto merci va rivisto: ci sono valide alternative ai Tir. Le ferrovie per esempio - thinkfree_carlo : RT @MarcoCantamessa: @checovenier Pur con un limite: criticano l’idea che la chiusura di posti di lavoro possa aiutare una sana riallocazio… -

Ultime Notizie dalla rete : trasporto merci Il trasporto merci va rivisto: ci sono valide alternative ai Tir. Le ferrovie per esempio Il Fatto Quotidiano Uniemens: da settembre nuovi codici contratto

Con il Messaggio n. 3051 del 5 agosto 2020 l'Inps istituisce, con decorrenza dal periodo di paga settembre 2020, nuovi codici contratto, da utilizzare nella denuncia individuale del flusso Uniemens. 5 ...

Diesel: con l’aumentano delle accise il carburante supera la benzina

Dopo aver promosso una consultazione online il ministero dell’Ambiente potrebbe proporre un aumento del prezzo del diesel attraverso l’aumento delle accise. La motivazione alla base di questa teoria, ...

Con il Messaggio n. 3051 del 5 agosto 2020 l'Inps istituisce, con decorrenza dal periodo di paga settembre 2020, nuovi codici contratto, da utilizzare nella denuncia individuale del flusso Uniemens. 5 ...Dopo aver promosso una consultazione online il ministero dell’Ambiente potrebbe proporre un aumento del prezzo del diesel attraverso l’aumento delle accise. La motivazione alla base di questa teoria, ...