Giuseppe Conte compie 56 anni, gli auguri sui social (con ironia): “Avrà un ritratto che invecchia al posto suo” (Di sabato 8 agosto 2020) Una giornata di compleanno iniziata nel pieno dei doveri del governo: oggi Giuseppe Conte compie 56 anni. La mezzanotte è arrivata poco dopo la conferenza stampa di presentazione del decreto Agosto e del nuovo dpcm. Un particolare che ha scatenato l’ironia degli utenti di Twitter, che hanno ricordato le dirette da Palazzo Chigi durante il lockdown, quando tutt’Italia aspettava di sapere le novità della Fase 2 e 3. “Ma vi ricordate i sabato sera in pigiama aspettando che parlasse Conte?”, cinquetta un utente. L’hashtag #buoncompleannoPresidente è entrato subito in tendenze: oltre agli auguri istituzionali, sono arrivati i messaggi di tantissimi cittadini. Alcuni con affetto, molti con ironia, altri ne ... Leggi su ilfattoquotidiano

