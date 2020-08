Esplosione Beirut, il presidente libanese: “Possibile aggressione con missile o una bomba” (Di sabato 8 agosto 2020) Beirut, 8 ago – Per Beirut la grande Esplosione del 4 agosto è una ferita che continua a sanguinare. Non si ferma la ricerca di cadaveri e feriti, alla quale stanno partecipando con il proprio contributo anche 15 vigili del fuoco italiani. Continuano a salire i numeri della tragedia: il conteggio è arrivato a 154 morti, 5 mila feriti e 300 mila sfollati. Ancora parecchi i dispersi, mentre è devastante il colpo per l’economia della piccola nazione (poco più di 4 milioni di abitanti) del vicino Oriente: i danni ammonterebbero tra i 10 e i 15 miliardi di dollari. Il presidente Aoun: “Non escludo l’attacco esterno” Si indaga ancora sulle cause della tragedia. Esclusa la prima ipotesi del deposito di fuochi d’artificio, ma anche quella del di nitrato di ... Leggi su ilprimatonazionale

