Divorzio: assegno più alto per l'ex over50 che lavora part-time (Di sabato 8 agosto 2020) Marito obbligato a versare alla ex moglie assegno divorzile di 750 euroLa ex potrebbe lavorare a tempo pieno?L'assegno divorzile ha anche una funzione perequativo-compensativaMarito obbligato a versare alla ex moglie assegno divorzile di 750 euroTorna su Con l'ordinanza n. 16705/2020 (sotto allegata) la Cassazione, nel confermare la decisione della Corte d'appello che ha elevato a 750 euro l'assegno divorzile per la ex moglie, ricorda che questa misura non ha solo una funzione assistenziale, ma anche perequativo-compensativa. Nel caso di specie non si può trascurare che la ex moglie ha più di 50 anni, ha competenze professionali ormai stabilizzate e paga un canone di locazione, il cui importo è di poco inferiore al suo stipendio mensile. Conclusione di una ... Leggi su studiocataldi

Per la Cassazione ha diritto ad un assegno divorzile più alto l'ex moglie che ha più di 50 anni, ha un lavoro part-time che le frutta 600 euro al mese e deve pagare 480 euro di affitto

Equilibrio degli accordi di separazione e divorzio; situazione complessiva dei coniugi; trasferimento della proprietà di un bene in adempimento dell'obbligo di mantenimento; peggioramento delle condiz ...

Equilibrio degli accordi di separazione e divorzio; situazione complessiva dei coniugi; trasferimento della proprietà di un bene in adempimento dell'obbligo di mantenimento; peggioramento delle condiz ...