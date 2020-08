Coronavirus, l'aereo atterra con un minuto di ritardo: 158 passeggeri in quarantena (Di sabato 8 agosto 2020) Se fossero atterrati un solo minuto prima non avrebbero avuto problemi. E invece 158 passeggeri del volo Nizza-Oslo della compagnia scandinava SAS dovranno osservare una quarantena di dieci giorni, ... Leggi su leggo

socialmiliac : Coronavirus, l'aereo atterra con un minuto di ritardo: 158 passeggeri in quarantena - MrLin27 : Le vacanze Covid-free?«Viaggi in auto o aereo vita in famiglia e niente bar al chiuso» - Notiziedi_it : Incidente aereo India, una delle vittime positiva al coronavirus: test per tutti i sopravvissuti - occhio_notizie : Incidente aereo India, una delle vittime positiva al #Coronavirus - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #India, incidente aereo in Kerala, almeno due morti. Il velivolo proveniva da Dubai, fuori pista probabilmente per le pio… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aereo Coronavirus, l'aereo atterra con un minuto di ritardo: 158 passeggeri in quarantena Il Messaggero Coronavirus, l'aereo atterra con un minuto di ritardo: 158 passeggeri in quarantena

Se fossero atterrati un solo minuto prima non avrebbero avuto problemi. E invece 158 passeggeri del volo Nizza-Oslo della compagnia scandinava SAS dovranno osservare una quarantena di dieci giorni, pe ...

India, 18 morti nel disastro aereo. Una vittima positiva al Covid

E’ salito a 18 morti il bilancio delle vittime dell’incidente aereo avvenuto ieri in India, dove un volo dell’Air India Express è uscito fuori pista in fase di atterraggio nell’aeroporto di Kozhikode.

Se fossero atterrati un solo minuto prima non avrebbero avuto problemi. E invece 158 passeggeri del volo Nizza-Oslo della compagnia scandinava SAS dovranno osservare una quarantena di dieci giorni, pe ...E’ salito a 18 morti il bilancio delle vittime dell’incidente aereo avvenuto ieri in India, dove un volo dell’Air India Express è uscito fuori pista in fase di atterraggio nell’aeroporto di Kozhikode.