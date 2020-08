Champions, Barça-Napoli 3-1, blaugrana ai quarti (Di sabato 8 agosto 2020) Basta un tempo di Messi per spegnere i sogni del Napoli. Il Barcellona vince 3-1 grazie ai gol di Lenglet, Leo e Suarez su rigore, inutile centro dal dischetto di Insigne. La squadra di Setien vola ... Leggi su gazzetta

FCBarcelona : Lionel #Messi; @ChampionsLeague Virtuoso FULL VIDEO: - fcbarcelona_tr : ??????????, ??????????, ??????????... ?? - zazoomblog : Troppo Barça per il Napoli: 3-1 e super Messi. In Champions resta solo l’Atalanta - #Troppo #Barça #Napoli: #super… - LucaMaritano : RT @SandroSca: Continua la pagliacciata ridicola della International Champions Cup con un gol del Barca con DUE FALLI clamorosi su due dife… - mille9ventisei : @giuseppemaria @sscnapoli ah. serviva un impresa comunque, al camp nou il barça è imbattuto dal 2013 in champions -