Catania | sequestrata una maxi piantagione di marijuana

Circa 2.500 piantine di canapa indiana sono state trovare nella terra di un ex imprenditore agricolo Una maxi piantagione di marijuana è stata sequestrata dalle forze dell'ordine nelle ultime ore nel comune di Licodia Eubea, nel catanese. In totale di trattava di circa 2500 piantine di canapa indiana

Scoperta in provincia di Cartania una piantagione di marijuana composta da quasi 2.500 arbusti di canapa indiana di varia altezza che una volta in commercio avrebbero fruttato oltre 2 milioni di euro.Una piantagione di marijuana composta da quasi 2.500 arbusti di canapa indiana di varia altezza che una volta in commercio avrebbero fruttato oltre 2 milioni di euro è stata scoperta e sequestrata da ...