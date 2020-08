Caserma di Treviso e sbarcati. I nuovi focolai dei migranti (Di sabato 8 agosto 2020) Tiziana Paolocci In Veneto 246 positivi nella struttura per immigrati. Trema la Sicilia. In Basilicata 20 infetti negli hotspot. Impennata di contagi legati all'arrivo dei migranti in Italia. Ieri 246 persone sulle 309 sottoposte al test sono risultate positive nell'ex Caserma Silvio Serena, che si trova tra Treviso e di Casier, trasformata in centro d'accoglienza. In una settimana il numero degli immigrati che hanno il Covid all'interno della struttura è cresciuto di cento unità e su 281 stranieri e 25 operatori, solo 45 sono negativi. Diciotto tamponi, poi, devono ancora essere processati. «Tamponiamo tutte le settimane finché resteranno lì questi ospiti - spiega il presidente del Veneto, Luca Zaia -. Stiamo usando sia il tampone diagnostico che il test rapido. Certo è che i numeri ... Leggi su ilgiornale

matteosalvinimi : ?? A Treviso 233 immigrati positivi nell’ex Caserma Serena (che si aggiungono a 11 operatori), in provincia di Mate… - Rinaldi_euro : Coronavirus, rabbia del Pd per la caserma di Treviso: '246 su 281 migranti positivi, una vergogna nazionale' – Libe… - LegaSalvini : ?? ++ ULTIM'ORA ++ EMERGENZA IMMIGRAZIONE A TREVISO, SALGONO A 244 I POSITIVI ALLA EX CASERMA SERENA Il più grande… - monetamarilena : RT @Rinaldi_euro: Coronavirus, rabbia del Pd per la caserma di Treviso: '246 su 281 migranti positivi, una vergogna nazionale' – Libero Quo… - DickDastardly_ : RT @Rassegne_Italia: Nella caserma di Treviso 246 migranti su 281 positivi. Il PD insorge contro Conte: “È una vergogna nazionale”: https:/… -