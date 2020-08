Atterrano a mezzanotte e sono appena scattate le misure anti-Covid: 158 passeggeri obbligati alla quarantena (Di sabato 8 agosto 2020) Ben 158 passeggeri atterrati ad Oslo poco dopo la mezzanotte dovranno trascorrere dieci giorni in isolamento. La Norvegia ha avviato misure anti-Covid per chi arriva dalla Francia appena atterrati in Norvegia è stato loro comunicato che avrebbero dovuto trascorrere dieci giorni in quarantena ed isolamento. Un volo amaro per 158 passeggeri decollati da Nizza e … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

