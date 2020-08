«X Factor 2020», parlano i giudici: «Uniti e amici come in una sit-com» (Di venerdì 7 agosto 2020) Il sorriso che ti risolleva dalla stanchezza di una giornata che sembra non finire mai e la pacca sulla spalla che sembra suggerirti che tutto andrà per il meglio. I quattro giudici della quattordicesima edizione di X Factor, al via il 17 settembre in prima serata su Sky Uno, condividono la gioia tipica degli amici che decidono che qualsiasi cosa faranno nella vita saranno sempre lì per l’altro. I due veterani, Mika e Manuel Agnelli, confermano che una sinergia così forte, intrinseca, dietro al bancone di X Factor si era vista di rado: «È la prima volta che noi giudici ci frequentiamo anche fuori dal programma. Usciamo, andiamo a cena e visitiamo mostre. È come se fossimo il cast di una sit-com» rivela Mika con il consueto entusiasmo. «Abbiamo legato subito, gli altri hanno una forte personalità e un grande spessore, un’umanità che rende questa giuria particolarmente affascinante» aggiunge Agnelli. https://twitter.com/XFactor_Italia/status/1285598202583023619 Leggi su vanityfair

Molte delle sue colleghe sono già al mare e sui social sfoggiano bikini e look da mare con abiti lunghi dal sapore hippie, Emma Marrone, invece, è ancora in città, probabilmente impegnata nella realiz ...

È online il videoclip di Fiorellino, il nuovo singolo di Caterina con il featuring di Loomy, già suo compagno di viaggio nell'avventura a X-Factor (che torna su Sky Uno giovedì 17 settembre alle ore 2 ...

Molte delle sue colleghe sono già al mare e sui social sfoggiano bikini e look da mare con abiti lunghi dal sapore hippie, Emma Marrone, invece, è ancora in città, probabilmente impegnata nella realiz ...È online il videoclip di Fiorellino, il nuovo singolo di Caterina con il featuring di Loomy, già suo compagno di viaggio nell’avventura a X-Factor (che torna su Sky Uno giovedì 17 settembre alle ore 2 ...