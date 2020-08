Val Seriana, red zone chiesta il 3/3 Lockdown totale 5 giorni dopo (Di venerdì 7 agosto 2020) Il 3 marzo scorso, il Comitato tecnico scientifico nazionale proponeva "di adottare le opportune misure restrittive già adottate nei comuni della zona rossa anche in questi due Comuni al fine di limitare la diffusione dell’infezione nelle aree contigue". I Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 Agosto: E Gallera confessò: “Niente zona rossa”. L’audio a Radiopop – Ora dic… - pentothal78 : quindi secondo quanto pubblicato da @webecodibergamo al netto degli omissis il governo sapeva, la regione Lombardia… - nimloth_1 : @giudiiiiiiiii Sì ma infatti secondo me i verbali dove ci sono i segreti non sono ancora stati consegnati. Probabil… - PiuValliTV : MOLTI SERIANI VICINI ALL'IMMUNITA' Una vasta fascia della popolazione in Val Seriana sarebbe vicina all’immunità… - lnotarantonio : RT @rosanna_vespoli: #Coronavirus...Hanno Desecretato SOLO ALCUNI Verbali..ASSENTI le Valutazioni sulla ZONA ROSSA MANCATA in Val Seriana..… -