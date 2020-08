Uomini e donne, Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Davide Blanda candidati al trono (Di venerdì 7 agosto 2020) A Uomini e donne arrivano i preliminari. Nel senso che oggi è stato annunciata la candidatura di tre ragazzi al trono classico del programma di Canale 5 che tornerà a settembre con la conduzione di Maria De Filippi. Si tratta di Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Davide Blanda. Loro sono tre, ma i troni a disposizione sono due. Così, sarà il pubblico a poter esprimere la preferenza sul sito Witty.Nei video di presentazione (clicca qui per vederli), Davide Donadei spiega di avere 25 anni e di vivere in un paese vicino Gallipoli, in Puglia: "Faccio il ristoratore da quando avevo 16 anni, da due anni ho preso in gestione il ... Leggi su blogo

