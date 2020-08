Una Milano-Sanremo senza capi né coda (Di venerdì 7 agosto 2020) Si partirà da Milano e si arriverà a Sanremo sul tradizionale traguardo di Via Roma. Solo questi due dati saranno in linea con la storia in quanto la Milano – Sanremo 2020 sarà una corsa senza né precedenti, né repliche. Tutto, tranne località di partenza ed arrivo, sarà diverso. Si corre la Classicissima di Primavera nel week end di mezza estate. Il perché lo sappiamo bene. Quindi, accontentiamoci del fatto che la gara avrà luogo. Il percorso è stato rivoluzionato a causa del rifiuto dei sindaci della provincia di Savona, 13 su 16 per essere precisi, di rendere transitabile la via Aurelia in un periodo d’altissima stagione. Mauro Vegni ha così dovuto disegnare un nuovo tragitto, divergentemente parallelo come ... Leggi su tpi

Continua con Charlie Scillo Obi il programma di eventi di San Bartolomeo al Mare che ad agosto è diventato "è ancora estate" e ha preso il posto di "Estate Diffusa". Una programmazione sicuramente men ...

Vincenzo Albanese pronto per la Milano-Sanremo

Una delle grandi classiche del ciclismo come la Milano-Sanremo e che sempre vede al via nomi importanti attende domani (sabato) il valdarnese Vincenzo Albanese e i compagni della Bardiani CSF Faizanè.

Una delle grandi classiche del ciclismo come la Milano-Sanremo e che sempre vede al via nomi importanti attende domani (sabato) il valdarnese Vincenzo Albanese e i compagni della Bardiani CSF Faizanè.