Un posto al sole in lutto, l’addio commosso degli attori e della troupe (Di venerdì 7 agosto 2020) Un posto al sole in lutto, un’importante figura dello show ha lasciato la soap opera. Ecco il triste cordoglio degli attori e del resto della troupe. Un posto al sole (fonte Instagram @unpostoalsoleraitre)La grande famiglia di Un posto al sole si è riunita insieme per dire addio a un giovane ragazzo che li ha lasciati. Il suo nome era Marco Malapella e faceva l’attrezzista e il macchinista. Oltre a lavorare nella soap opera, il ragazzo ha partecipato ad altre importanti produzioni come L’Amica Geniale, nei concerti di Liberato e negli sketch dei The Jackal. Purtroppo però un male terribile se l’è portato via ... Leggi su chenews

