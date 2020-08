Spadafora: stadi riaperti? Decideranno le Regioni (Di venerdì 7 agosto 2020) Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, in un post su Facebook ha spiegato quanto discusso nel tavolo tecnico di stamattina istituito per programmare la ripartenza dello Sport. "Sappiamo tutti quanto conti la presenza dei tifosi, sia in termini sociali che economici, per tutte le discipline e tutte le categorie. Così come è importante garantire l' attività motoria e sportiva nelle palestre scolastiche, per tutelare il diritto alla salute e al benessere dei più giovani e la ripartenza delle attività pomeridiane delle associazioni e delle società sportive. Alla videoconferenza hanno partecipato, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Stefano Bonaccini, la Vice Capo di Gabinetto del Ministero per la Salute, Tiziana Coccoluto, il Vice Capo di Gabinetto del Ministro per le ... Leggi su iltempo

