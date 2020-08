Semifinale playoff di B, Chievo-Spezia affidata a Ros (Di venerdì 7 agosto 2020) ROMA - L' AIA ha reso noti i nomi dei componenti della terna arbitrale e degli incaricati al Var per la partita Chievo-Spezia , valida per le semifinali di andata dei playoff di Serie B , in programma ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Semifinale playoff di B, Chievo-Spezia affidata a Ros: La partita andrà in scena domani alle 21… - Peeno69 : RT @ClaudioGiambene: #Ciano manda così in semifinale il @Frosinone1928 al 121’ ?? I playoff della #seriebkt solo su #dazn #frosinone #CITF… - acspezia : Semifinale Playoff: Chievo-Spezia: le designazioni arbitrali - ACChievoVerona : ?? Designazione arbitrale semifinale playoff @Lega_B @ACChievoVerona - @acspezia ?? Riccardo #Ros di Pordenone… - tabellamercatob : #Playoff #SerieB per ultima promozione in #SerieA Si comincia domani sera con la prima semifinale di andata Alle 2… -