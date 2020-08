Salvini: “Azzolina vergognosa, se avessi fatto io una cosa del genere…” (Di venerdì 7 agosto 2020) “La Azzolina che stabilizza se stessa come dirigente scolastico può essere legalmente ineccepibile, ma resta a mio avviso inopportuno, imbarazzante e vergognoso”. Matteo Salvini, a Perugia per inaugurare una nuova sede della Lega, è tornato sulla vicenda che vede il ministro della Scuola inserita nella lista dei circa 400 dirigenti stabilizzati dal ministero. “Vorrei sapere cosa sarebbe successo se avessi fatto io una cosa del genere”, ha aggiunto Salvini. Leggi su sportface

fattoquotidiano : Scuola, Salvini su Azzolina: “Banchi a rotelle? Dannosi in zone sismiche. Regaliamone uno a questa ministra incapac… - matteosalvinimi : #Salvini: Banchi a rotelle? Sì, per accompagnare a casa il ministro Azzolina. #Azzolinabocciata #SkyTg24 - LegaSalvini : #SALVINI: 'IL BANCO CON LE ROTELLE? PER ACCOMPAGNARE A CASA AZZOLINA' - Ettore572 : RT @Affaritaliani: Scuola, Salvini: 'Azzolina stabilizza se' stessa' - Affaritaliani : Scuola, Salvini: 'Azzolina stabilizza se' stessa' -