L'ultima vittoria di Richard Carapaz era stata il Giro d'Italia 2019. Fino ad oggi, quando l'ecuadoriano di Ineos ha rotto il digiuno vincendo la terza tappa del Giro di Polonia con un attacco da ...

Polonia, torna a vincere Carapaz. In Francia colpo di Andrea Bagioli

Caraputsch! Golpe di Richard in Polonia, tappa e maglia su Ulissi

La terza tappa del Tour de Pologne è la Wadowice-Bielsko Biala, che con i suoi 203.1 km è la più lunga di questa settantasettesima edizione. La fuga di giornata è partita pochi km dal via ed è stata f ...

