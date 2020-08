Pillola per l'aborto, ora c'è più tempo anche senza ricovero (Di sabato 8 agosto 2020) Niente ricovero obbligatorio per la donna che lo richiede e allungamento di due settimane per il periodo di somministrazione del farmaco abortivo, , che passa da sette a nove settimane come già ... Leggi su leggo

Niente ricovero obbligatorio per la donna che lo richiede e allungamento di due settimane per il periodo di somministrazione del farmaco abortivo, Ru486, che passa da sette a nove settimane come già a ...

