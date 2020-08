Paolo Conte, Via con me a settembre al cinema (Di venerdì 7 agosto 2020) Paolo Conte, Via con me: il film documentario diretto da Giorgio Verdelli, in anteprima alla Mostra di Venezia e al cinema a fine settembre Paragonato dal New York Times a Tom Waits e Randy Newman, Conte è uno dei massimi cantori della provincia del mondo: le sue canzoni visive formano un immaginario atlante dell’anima, del suono e della… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

RattiEnrico : RT @Libero_official: 'Abbiamo smesso di vivere per paura di morire e ora si scopre che il #lockdown lo ha deciso l’uomo solo al comando': P… - Rodica30889717 : RT @LaNotiziaTweet: L'emergenza #sbarchi va affrontata con fermezza. Bene ha fatto #Conte a sposare la linea indicata da #DiMaio. L'editori… - paolo_chini : RT @jimmomo: La cosa più grave però non è che Conte non ha seguito alla lettera tutte le indicazioni del CTS (potrebbe anche aver fatto ben… - Daviderel4 : RT @LaNotiziaTweet: L'emergenza #sbarchi va affrontata con fermezza. Bene ha fatto #Conte a sposare la linea indicata da #DiMaio. L'editori… - Bloomfeld81 : RT @dydsix: Cioe' ragazzi, il nostro problema non é Antonio Conte, ma cio' che ha denunciato. I dadi son truccati, ma l'Inter doveva dire l… -