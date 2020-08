“Oggi in tv”, tutta la programmazione di venerdì 7 agosto (Di venerdì 7 agosto 2020) Finisce la prima settimana di agosto, con una grande programmazione tutta da scoprire. Oggi in tv non ritroviamo solo Carlo Conti, Paolo Mieli e il grande cinema, anche il calcio, con la Champions League. Vediamo passo passo e canale per canale quali sono tutte le anticipazioni che dobbiamo conoscere per questa prima serata di venerdì 7 agosto. Cominciamo, come sempre dalle reti Rai, per concludere con Mediaset. Il venerdì in Rai Su Rai 1 c’è tanto da scoprire il venerdì dallo show della prima serata all’appuntamento con la storia. E a Viale Mazzini non si fanno mancare neanche un po’ di cinema. Andiamo a conoscere nel dettaglio tutta la programmazione. Gli appuntamenti fissi del venerdì Tra gli appuntamenti fissi ... Leggi su thesocialpost

Ultime Notizie dalla rete : “Oggi tv” L'analisi della rosa 2 Il centrocampo | de Roon il più utilizzato Gosens e Pasalic due cecchini Zazoom Blog