“Oggi in tv”, tutta la programmazione di sabato 8 agosto (Di venerdì 7 agosto 2020) La prima settimana di agosto volge al termine, e a tenerci compagnia oggi in tv ci sono tantissimi programmi di qualità che garantiscono un week end davvero promettente. Gli appuntamenti sono tanti da quello con la musica di Lucio Battisti e Una Storia da Cantare a quello con lo sport per gli ottavi di Champions League. Vediamo da casa Rai a casa Mediaset cosa ci offre questo sabato in prima serata. Di seguito tutta la programmazione dell’8 agosto. sabato in Rai La Rai spende il suo sabato tra spettacolo e cinema. Tanta musica sul primo canale, mentre per gli altri 2 il menù offre cult intramontabili e thriller. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le anticipazioni. Lucio Battisti protagonista su Rai 1 Alle 21.25 Rai 1 offre ai ... Leggi su thesocialpost

Ultime Notizie dalla rete : “Oggi tv” L'analisi della rosa 2 Il centrocampo | de Roon il più utilizzato Gosens e Pasalic due cecchini Zazoom Blog