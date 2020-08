"Mia cognata vaga in stato confusionale. È depressa, il Covid l'ha terrorizzata" (Di venerdì 7 agosto 2020) “Mia cognata È in stato confusionale e vaga, non È stata rapita, non aveva problemi con mio fratello o con qualcuno della famiglia. Secondo noi lei È solo spaventata. Non È stata molto bene nel periodo dei lockdown, lo so perchÈ È stata anche a casa mia ed ho visto che era molto spaventata e depressa”. A parlare È Mariella Mondello, cognata di Viviana Parisi, 43 anni, la donna scomparsa con il figlio Gioele da 5 giorni dopo un incidente non grave sull’autostrada A20.La cognata insieme a un gruppo di amici e parenti sta cercando la donna nelle vicinanze di Caronia dove ha lasciato ... Leggi su huffingtonpost

