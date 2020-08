Mercato Juventus, dall’Inghilterra sicuri: sfuma un obiettivo per Paratici (Di venerdì 7 agosto 2020) Mercato Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri adesso guardano anche in Inghilterra dove sarebbe stato adocchiato un profilo in esubero del Chelsea. Dalla stampa inglese arriverebbero notizie poco confortanti sull’affare: sfuma un obiettivo per Paratici, col giocatore che resterebbe in Premier. Mercato Juve: Willian vicino all’Arsenal, Paratici beffato Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da oltremanica Willian avrebbe di fatto trovato un accordo con l’Arsenal. Il brasiliano firmerebbe un contratto che lo legherebbe ai gunners per le prossime tre stagioni. Leggi anche: Juventus Lione probabili formazioni: Cuadrado in attacco, novità sulla ... Leggi su juvedipendenza

