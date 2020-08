Matteo Salvini contro Conte sulle zone rosse: "Al governo andrebbero arrestati" (Di venerdì 7 agosto 2020) Nei verbali del 3 marzo “il Comitato tecnico scientifico chiedeva di chiudere la Val Seriana e di non chiudere il resto d’Italia: il governo non ha chiuso la zona rossa ma ha sigillato tutto il resto d’Italia. Se fosse così andrebbero arrestati”. E’ quanto ha sostenuto il segretario leghista, in un comizio a San Casciano in Val di Pesa, Firenze. “Non faccio la zona rossa in Val Seriana e chiudo in casa gli italiani dove non c’è problema. Al Nord hanno causato i morti, al Sud hanno creato una crisi economica senza precedenti”, ha aggiunto.La sparata del leader leghista arriva dopo una giornata in cui la Lega per tutta la giornata ha chiesto le dimissioni del premier dopo la pubblicazione dei verbali del Cts. Le carte finalmente desecretate chiariscono ... Leggi su huffingtonpost

