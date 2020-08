Mara Venier a causa di una profonda depressione ho passato l’inferno (Di venerdì 7 agosto 2020) Mara Venier in passato ha vissuto un momento di profonda depressione, ma ha confessato di aver passato un periodo terribile, “un inferno”. Ai passati problemi nel mondo del lavoro “Mi avevano rottamata, detto che ero vecchia. Non bisogna mollare, la rivincita arriva sempre. Ma io ho passato l’inferno”, si è aggiunta la scomparsa della mamma, che l’ha gettata nello sconforto: “La morte di mia madre – ha fatto sapere in un’intervista al settimanale “Oggi” – è stato un dolore immenso per me, solo con Claudietto il tempo ha ricominciato a essere scandito, vissuto. Ho avuto una profonda depressione, pur lavorando, perché per me il lavoro è ... Leggi su people24.myblog

