“Ma che hai laggiù?”. Taylor Mega e quella parte del corpo che non si era notata (Di venerdì 7 agosto 2020) Taylor Mega ha raggiunto la sua attuale fama sfoderando le sue doti da provocatrice: bene o male, purché se parli. Questa indubbiamente è la sua strategia d’azione, molti spesso non lo capiscono e si convincono che la sua sia semplicemente una mente frivola quando, invece, la star dei social sa benissimo quello che fa. Sicuramente i social sono la sua principale fonte di audience. La goccia che ha fatto traboccare il vaso del successo di Taylor Mega è stata la sua famosa partecipazione al GF Vip. La vamp bionda del web ha dato sapientemente spettacolo della sua bellezza, e del suo forte carisma, all’interno dello spiato e storico appartamento di Cinecittà, aggiudicandosi ufficialmente un posto nella memoria dei telespettatori italiani. Da quel momento in ... Leggi su tuttivip

matteosalvinimi : Un video che spezza il cuore. Provincia di Pavia, un bimbo di 6 anni, orfano di mamma e papà, viene sottratto allo… - Rinaldi_euro : Pensate quello che volete, ma quando vedo una Lancia Delta HF Integrale 16V ancora mi emoziono!!! ???????????? - davidealgebris : M5S vuole tagliare Parlamentari e risparmiare €70mn ma dice no al MES Che ne fa risparmiare €700mn. Solita logica d… - Notturna_ : RT @YuGiesse: Sara inutile ma io faccio girare anche qui su Twitter: È RISULTATO POSITIVO AL COVID-19 IN RAGAZZO CHE IERI SERA HA PARTECIPA… - xmetterglipaura : RT @TerreImpervie: 'SI È DIMESSA LA VICESINDACA CHE HA ATTACCATO SALVINI IN SPIAGGIA– QUATTRO CONSIGLIERI SU OTTO DELLA LISTA CIVICA DI MA… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ma che Vaccino Coronavirus, Russia: vaccinazione di massa per ottobre Corriere della Sera