Lodigiano, gallo multato perché canta troppo presto (Di venerdì 7 agosto 2020) È successo nel Lodigiano. Un gallo canta troppo presto e i vicini decidono di chiamare i vigili. Multa di 166 euro per il proprietario dell’animale Nel Lodigiano il signor Angelo, di 83 anni, è stato multato perché il suo gallo cantava troppo presto. Per intere settimane Carlino, questo il nome dell’animale, ha cantato alle 4.30 … L'articolo Lodigiano, gallo multato perché canta troppo presto proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

