L’incendio, i primi scoppi e poi la deflagrazione: la sequenza dell’esplosione a Beirut in un nuovo video (Di venerdì 7 agosto 2020) È il pomeriggio del 4 agosto. Dal porto di Beirut si solleva del fumo, così una coppia, da un grattacielo vicino, inizia a riprendere la scena. Nel video si vedono già i soccorsi sul posto, poi i primi scoppi provenire dall’hangar e, infine, la deflagrazione che è costata la vita a più di 150 persone. video Twitter/MMas2ool L'articolo L’incendio, i primi scoppi e poi la deflagrazione: la sequenza dell’esplosione a Beirut in un nuovo video proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

