Incendio in una fabbrica a Leffe, alte colonne di fumo (Di venerdì 7 agosto 2020) La fabbrica tessile “Donato Martinelli” a Leffe, in provincia di Bergamo, è vittima di un Incendio da questa mattina. Un grosso Incendio sta bruciando una fabbrica tessile, la “Donato Martinelli“, situata a Leffe in provincia di Bergamo. L’Incendio sta andando avanti da mezzogiorno di oggi. Il fumo del rogo è visibile a km di distanza dal paese. Secondo le prime ricostruzioni dei Vigili del Fuoco avrebbero preso fuoco le scorte di feltro dell’azienda. Sul posto sono intervenute squadre di vigili da molti comuni della Val Gandino, ma si attendono rinforzi anche da altre province lombarde. Tutti gli operai sono stati evacuati e non ci sono feriti. Il comune di Leffe ha avvisato i propri ... Leggi su bloglive

