I combattimenti a Idlib potrebbero riprendere presto (Di venerdì 7 agosto 2020) La tregua raggiunta a marzo tra Russia e Turchia per mettere fine ai combattimenti intorno all’area di Idlib ha retto fino ad oggi, ma diverse notizie dal terreno lasciano intendere che nei prossimi mesi il cessate il fuoco potrebbe facilmente essere violato dalle truppe governative. Il presidente siriano Bashar al Assad d’altronde non ha mai … InsideOver. Leggi su it.insideover

Roma, 3 ago. (askanews) - Almeno 18 combattenti sono stati uccisi oggi vicino a Idlib in Siria in scontri tra forze filo-governative e jihadisti, nonostante una fragile tregua in questa regione del no ...L'esercito siriano riduce in macerie uno dei più grandi magazzini di armi dei terroristi nella provincia di Idlib, nel nord-ovest del paese arabo Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Sputni ...