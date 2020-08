Giappone, spese famiglie in deciso recupero a giugno (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – Nel mese di giugno i consumi familiari mensili in Giappone sono balzati del 13% attestandosi a 273.699 yen. Lo ha comunicato l’Ufficio statistico nazionale nipponico. Il dato, che si confronta con un -0,1% del mese precedente, risulta migliore delle attese degli analisti che erano per un aumento del 7,5%. Su base annuale, si registra ancora un calo delle spese dell’1,2% a fronte del -16,2% evidenziato il mese precedente e del -7,5% atteso. A giugno, la media mensile dei redditi delle famiglie operaie è salita del 15,6% rispetto all’anno prima, raggiungendo 1.019.095 yen. Il reddito disponibile è salito del 18,9% mentre le spese per consumi sono calate del 3,4%. Leggi su quifinanza

Borsa Tokyo -0,39%. Hong Kong -1,7% paga rabbia Trump: raffica di sell su Tencent e titoli hi-tech. Oro a nuovo record

L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in ribasso dello 0,39% a 22.329,94 punti. Lo Shanghai Composite cede lo 0,70%; Hong Kong fa -1,74%, Sidney -0,62%. L’azionario globale co ...

