Final Fantasy VII Remake supera quota 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo (Di venerdì 7 agosto 2020) Dopo le ottime recensioni da parte dei giocatori e della critica di tutto il mondo, Square Enix Ltd. ha annunciato oggi che Final Fantasy VII Remake ha superato i cinque milioni di copie vendute in formato fisico e digitale in tutto il mondo. Dopo le straordinarie cifre raggiunte dalle vendite digitali a partire dalla sua uscita, con questo traguardo il gioco diventa il titolo digitale per PlayStation più venduto nella storia di Square Enix.Chi non ha ancora giocato al pluripremiato RPG può ora approfittare dello sconto fino al 34% su Final Fantasy VII Remake, valido fino al 19 agosto su PlayStation Store e presso i rivenditori ... Leggi su eurogamer

