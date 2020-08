E’ obeso e non lo fanno salire sull’elisoccorso perché pesante: scoppia la protesta e poi arriva l’ok (Di venerdì 7 agosto 2020) Doveva essere trasferito in un ospedale di Messina, ma si sono rifiutati di farlo salire sull’elisoccorso perché troppo pesante. E’ accaduto a un uomo di Lipari che pesa oltre 150 chilogrammi, ma proprio per questo non ha ricevuto la disponibilità al trasporto da parte del comandante perché “il velivolo non è adeguato al peso del paziente“. L’elicottero era stato richiesto dai medici del pronto soccorso. Per le gravi condizioni dell’uomo è scattata la protesta dei familiari e c’è voluto l’intervento dei carabinieri per placare gli animi. Il comandante a quel punto si è assunto la responsabilità e ha imbarcato il malcapitato paziente. La questione è stata anche dibattuta in consiglio comunale e un documento è stato ... Leggi su meteoweb.eu

