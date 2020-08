Dl agosto all’ultima curva: stop ai licenziamenti e tasse sospese, arriva il fondo per le casalinghe (Di venerdì 7 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (7 agosto)Il decreto agosto è all’ultima curva. Dopo giorni di liti all’interno del governo e di tiri alla fune tra Confindustria e sindacati, il nodo licenziamenti sembra essere stato sciolto. Sono 103 gli articoli della nuova bozza al vaglio dell’esecutivo, nel Consiglio dei ministri iniziato alle 19 del 7 agosto. Dalla proroga del reddito di emergenza al pacchetto per il Sud, passando per il dossier Alitalia, ecco alcune delle misure sul tavolo che verranno finanziate con i 25 miliardi stanziati grazie allo scostamento di bilancio. Proroga dei licenziamenti La possibilità di licenziare sarà flessibile: legata alla cassa integrazione. Solo le aziende che hanno usufruito di tutte le 18 settimane di Cig potranno ... Leggi su open.online

