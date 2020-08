Decreto agosto oggi in cdm: ecco le misure (Di venerdì 7 agosto 2020) Pronto Decreto agosto: oggi il Cdm Licenziamenti bloccati fino a metà novembre Cassa integrazione gratuita per chi ha subito il 20% delle perditeFisco light nel Meridione d'Italia Aiuti anche per le guide turistiche Fondi per i centri storici e per i ristoranti che acquistano Made in ItalyIndennità per i lavoratori stagionaliImu congelata per chi opera nel turismoScuola e sanità Pronto Decreto agosto: oggi il Cdm Torna su oggi il CdM si riunirà per approvare il Decreto agosto. Il contenuto delle bozze è in continuo divenire, tra misure che escono definitivamente dal testo, altre vengono confermate dopo estenuanti discussioni. Il testo supera ormai i 100 articoli: un contenuto ben ... Leggi su studiocataldi

