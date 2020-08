Crollo Morandi, interrogato il presidente di Autostrade (che fa alcune ammissioni) (Di venerdì 7 agosto 2020) Il presidente di Aspi, Giuliano Mari, è stato ascoltato ieri dagli inquirenti per cinque ore nell’ambito delle indagini sul Crollo del Ponte Morandi, del 14 agosto 2018. Per il viadotto si parlava di rischio Crollo già negli anni dal 2014 al 2016. Era scritto in un documento di “programmazione del rischio” stilato dall’apposito ufficio di Autostrade per l’Italia. Mari lo sapeva. Repubblica Genova scrive: “Lo comproverebbero diverse lettere e mail intercorse tra le società del Gruppo Atlantia. E lo avrebbero dichiarato durante questi due anni di indagini anche alcuni testimoni”. Mari è presidente di Autostrade dallo scorso gennaio. Ha preso il posto di Fabio Cerchiai. Tra il 2014 e il 2016 era nel ... Leggi su ilnapolista

MediasetTgcom24 : Ponte Morandi, il camion simbolo del crollo donato al Comune di Genova #Basko - ItalianAirForce : Un tricolore in segno di unità e rinascita quello lasciato dalla formazione delle @FrecceTricolori che oggi, a dist… - Agenzia_Ansa : Ponte di Genova, Mattarella incontra i parenti delle vittime del crollo del ponte Morandi. I familiari: 'Chi ha cau… - napolista : Crollo Morandi, interrogato il presidente di Autostrade (che fa alcune ammissioni) Giuliano Mari è stato membro del… - michel090591 : RT @MediasetTgcom24: Ponte Morandi, il camion simbolo del crollo donato al Comune di Genova #Basko -