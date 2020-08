Coronavirus, Sileri: “Il sistema è pronto, prevediamo un passaggio lento del virus” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Il sistema e’ pronto, ci sono tre scenari a seconda di come il virus passera’: noi ci aspettiamo un passaggio lento del virus. Avremo dei positivi, che non necessariamente saranno malati, visto anche che l’eta’ media di chi si infetta e’ molto piu’ bassa di quella di due mesi fa. I tre scenari rappresentano il modo in cui potra’ essere messo sotto pressione il Ssn in termini di occupazione di posti letto”. Lo ha detto a Timeline, su Sky TG24, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri parlando del dossier del ministero della Salute sui possibili sviluppi della fase tre. “Oggi c’e’ un focolaio, domani potremmo averne un altro, l’importante sara’ controllare quel focolaio e trasformare l’emergenza sanitaria ... Leggi su meteoweb.eu

